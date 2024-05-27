Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова. Є загиблі та поранені

Російська армія обстріляла промзону Холодногірського району Харкова. Постраждало 11 людей, ще одна жінка загинула.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Також росіяни вдарили по Шевченківському району міста, приліт стався недалеко від житлових будинків. Обійшлось без постраждалих.