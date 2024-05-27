Посадовця одеського ТЦК підозрюють в організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Приморського районного ТЦК та СП Одеси — його підозрюють в організації масштабного механізму заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, фігурант започаткував схему в липні 2023 року і відтоді несанкціоновано втручався у роботу електронної бази реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг» та встиг «відкоригувати» дані щодо 138 військовозобовʼязаних, зробивши їх непридатними для військової служби.

За таку послугу посадовець брав від $4 500 до $7 000 і всього заробив щонайменше $1 мільйон.

ДБР також встановило всіх чоловіків, які скористалися схемою. Частина з них виїхала за кордон, а ті, хто цього не встиг, уже перебувають у центрах комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

Посадовцю Приморського районного ТЦК та СП Одеси оголосили підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Слідчі також встановлюють повне коло причетних до схеми.