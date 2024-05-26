В Ізраїлі відбулися масові антиурядові протести із сутичками

В ізраїльському місті Тель-Авів напередодні відбувся мітинг, на місце прибула кінна поліція, до протестувальників також застосували водомети.

Про це повідомляє CNN.

Мітингувальники вимагають, зокрема, припинити вогонь у Газі та повернути всіх ізраїльських заручників, захоплених бойовиками ісламістського угрупування ХАМАС.

Ізраїльська поліція заявила, що заарештувала двох людей «за хуліганство» після того, як вони нібито покинули затверджене місце демонстрації на перехресті Каплан, попрямували до перехрестя в районі центру Азріелі, «запалили там багаття і порушували порядок, не підкоряючись вказівкам поліції».

«Офіцер поліції оголосив демонстрацію незаконною і попередив, що якщо люди не розійдуться самі, поліція буде змушена вжити заходів», — додали в поліції.

Сутички мітингувальників з поліцією в Тель-Авіві відбулися після антиурядових маршів протесту в кількох містах Ізраїлю. Під час них мітингувальники так само вимагали звільнити ізраїльських заручників, а також звинувачували премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його уряд у бездіяльності й корупції. Протестувальники закликали до відставки Нетаньягу і дострокових виборів.

Протестувальники тримали плакати з написами «Зупиніть війну і допоможіть» та несли фотографії викрадених бойовиками ХАМАС жінок-солдатів, яких тримають у полоні з жовтня 2023 року — про це свідчить відео, поширене нещодавно в мережі.

Організатори демонстрації в Тель-Авіві заявили, що в ній взяли участь понад 80 тисяч людей, однак цю цифру не вдалося підтвердити, пише The Times of Israel. Протести також проходили в інших містах, зокрема в Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті. Є заарештовані та постраждалі внаслідок мітингів, утім, їхню кількість поки що уточнюють.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, у результаті якої вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

У Генштабі Армії оборони Ізраїлю вважають, що щонайменше 37 заручників уже мертві.

Переговори про припинення вогню і обмін полоненими відновляться у вівторок. Про це CNN повідомив неназваний єгипетський чиновник, обізнаний з цим питанням. За його словами, переговори відбудуться в Каїрі. Інший неназваний ізраїльський чиновник, обізнаний з цим питанням, теж підтвердив CNN, що переговори поновлять наступного тижня, але не вказав час і місце.

В Ізраїлі часто влаштовують різноманітні акції проти уряду, звинувачуючи його в бездіяльності щодо звільнення заручників.

Зокрема, наприкінці січня в Єрусалимі майже 20 людей увірвалися в кнесет під час засідання з плакатами й фотографіями ізраїльтян, полонених бойовиками ХАМАС. Вони вимагали від влади рішучих дій для звільнення їхніх близьких.

Водночас премʼєр Нетаньягу неодноразово відкидав можливість підписання миру з ХАМАС, оскільки вважає, що виконання вимог ісламістського угруповання лише наблизить наступний конфлікт і дозволить бойовикам здійснити нову «різанину» в майбутньому.