Зеленський: Біля кордону росія збирає ще одне угруповання військ

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення на тлі зруйнованої російським ударом типографії у Харкові і завив, що росія готується до спроби наступальних дій і збирає ще одне угруповання військ біля кордону — за 90 кілометрів звідси на північний захід.

«Той, хто все це робить, не хоче миру. Чи хоче росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля — Саміт миру за участю лідерів, яких росії не обманути», — додав він.

Саміт миру розпочнеться 15 червня у Швейцарії. Туди приїдуть понад 80 країн світу.

Наступ на Сумщину

Головне управління розвідки Міноборони України очікує, що росіяни після активних дій на Харківщині почнуть наступ на Суми, аби розтягнути резерви українських військ і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах. На Сумщині продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів, а 13 травня почали евакуювати жителів Білопілля та Ворожби.

Російські окупанти останнім часом посилили обстріли Сумщини, а також збільшили активність своїх ДРГ на прикордонні. За словами речника Державної прикордонної служби, російські диверсанти заходять на територію регіону по кілька разів на тиждень.