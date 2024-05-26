Сили ППО за ніч знищили 12 ракет і 31 дрон

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні — випустили 14 ракет і 31 безпілотник.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росіяни запустили по Україні дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К , 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 31 ударний дрон Shahed.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, засоби РЕБ Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вони всі разом збили 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

ППО працювала в Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.