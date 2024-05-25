Втрати рф на фронті сягнули пів мільйона людей. За добу на фронті було понад 100 зіткнень

Минулої доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Війська рф втратили 1 148 військових (вбиті та поранені), йдеться в зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку від початку доби росіяни тричі атакували українські підрозділи. Два штурми відбито в районі Липців, ще одне зіткнення триває в районі Вовчанська.

Мапа бойових дій на Харківщині станом на 11:30 25 травня, за даними аналітиків проєкту DeepState. deepstatemap.live

На Купʼянському напрямку підрозділи українських військ відбили вже дві атаки рф у районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з них триває неподалік Виїмки. На окремих ділянках українські воїни мали успіх.

На Краматорському напрямку війська рф двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу штурму відбито, ще одна триває.

На Покровському напрямку від початку доби росіяни чотири рази атакували позиції українських військ. Сили оборони одну атаку відбили неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку підрозділи українських військ відбили дві спроби рф просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку війська росії спробували витіснити українські сили в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мали та відступили.

На Оріхівському напрямку відбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку рф у напрямку Кринок.

Втрати росії

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі: