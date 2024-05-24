У російському полоні перебувають близько 400 жінок. Серед них є цивільні

Росія утримує в полоні щонайменше 403 українські жінки. Чимало з них — незаконно утримувані цивільні.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення з вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки твердять, серед іншого, про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та звʼязатися з рідними.

Також росіяни далі не дають представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступу до місць утримання полонених і цивільних, що їх у рф і на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100.

«Українська сторона не раз пропонувала росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни», — підкреслили в штабі.