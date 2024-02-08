Україна повернула з російського полону 100 військових — більшість обороняли Маріуполь

Україна повернула з російського полону 100 захисників України. Натомість росія отримала 100 своїх окупантів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Усі — наші, усі — знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!» — заявив Зеленський.

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Серед врятованих військовослужбовців 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені — з рядового та сержантського складу, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

84 врятовані воїни захищали Маріуполь (зокрема 82 військові — оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, вдалося врятувати медика, який у надскладних умовах рятував поранених на «Азовсталі», рідних братів Миколу і Романа.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених полонених уже виповнилося 62 роки, а наймолодшому — 20.