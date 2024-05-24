У Генштабі зменшать штат на 60%, а деяких військових відправлять у бойові частини

Генеральний штаб оптимізує штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Зокрема, планується зменшити кількість особового складу на 60%.

Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

За його словами, цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже наявних.

Це робиться для того, щоб усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%.

За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час перебувають в зоні бойових дій.

Крім того, тривають заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, серед яких і формування Командування Сил безпілотних систем.