Уряд зобовʼязав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими

Уряд затвердив постанову, яка зобовʼязує обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобовʼязує обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень», — сказав премʼєр.

Пріоритетне енергозабезпечення матимуть обʼєкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію.

Крім того, уряд підтримав законопроект, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розвʼязати питання боргів на балансуючому ринку.

Так, пропонується створити спеціальні рахунки для широкого кола субʼєктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дохволить зменшити борги перед «Укренерго» і покращить ситуацію зі стійкістю української енергосистеми.

Шмигаль назвав три ключові завдання:

децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики;

подальша інтеграція з ЄС і розширення можливостей для імпорту електроенергії;

ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.

Кабінет міністрів 21 травня доручив Міністерству енергетики й «Укренерго» забезпечити справедливі графіки відключень світла. Внаслідок атак енергосистема втратила 8 ГВт потужностей. Через це Україна продовжує рекордний імпорт електроенергії з Європи. Але максимальна можливість на імпорт становить 1,7 ГВт, а цього не вистачає для повного покриття дефіциту.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна веде переговори про збільшення імпорту з ЄС, щоб компенсувати генеруючі потужності, проте не уточнив, про який обсяг імпорту йдеться.