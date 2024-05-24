Ракетний удар по друкарні в Харкові — наслідки відчує вся галузь книговидавництва

Наслідки російського ракетного удару по виробництву друкарні Vivat у Харкові відчує вся книговидавнича галузь України. Без підтримки держави й міжнародної спільноти відновити зруйноване не вдасться.

Про це розповів власник поліграфічного комбінату «Фактор-Друк» Сергій Політучий в ефірі «Радіо Свобода».

Зруйнована типографія Factor druk входить до групи компаній «Фактор», як і видавництво і книгарні Vivat. Вона друкувала книги майже всіх українських видавництв, і була одним з найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі.

Через повномасштабну війну, безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й раніше працювали не на повну потужність та не задовольняли потреби всіх видавництв. А після ракетної атаки росіян сукупна потужність видавництва книг в Україні може зменшитися на 30—40%.

Це стосується і підручників. Політучий каже, що типографія виготовляла до 50% усіх підручників, які друкувалися в державі

Якщо у відновленні типографії буде допомога, то все одно це займе щонайменше кілька місяців. Релокація — це дорого та ризиковано, адже в інших областях України може бракувати спеціалістів.

«Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме в Харкові. Я не знаю напевне, але якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, не менше 85—90% від усіх книг, які друкуються в Україні, друкуються в Харкові — на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі…» — пояснив Політучий.