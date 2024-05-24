Ще шістьох дітей повернули з окупації

З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезли три родини, в яких виховують пʼятьох дівчинок та одного хлопчика. Це діти віком від року до девʼяти років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко, розповідає Прокудін. За відсутності російських паспортів вони не мали права звернутися до лікарів і влаштуватися на роботу.

Задля того щоб чинити психологічний тиск на місцевих, військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Через знущання окупантів і постійний страх за майбутнє сімʼї вирішили виїхати.

Прокудін зазначив, що нині всі родини перебувають у безпеці й отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.

Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини, додав голова ОВА.