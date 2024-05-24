Президент США Байден планує пропустити український мирний саміт. Він поїде до Каліфорнії збирати кошти на президентську кампанію

Президент США Джо Байден, найімовірніше, пропустить Глобальний саміт миру для України у Швейцарії 15—16 червня. Натомість він поїде в Каліфорнію збирати кошти на передвиборчу кампанію.

Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили люди, ознайомлені з цим питанням.

У Швейцарії 15—16 червня після зустрічі країн «Великої сімки» запланований Глобальний саміт миру для України. Кілька лідерів держав G7 планують приєднатися, але ні Байдена, ні віцепрезидентки США Камали Гарріс там, імовірно, не буде. Лідера рф володимира путіна не запросили, а глави деяких інших країн теж планують пропустити саміт.

Байден планує вилетіти із зустрічі країн G7 на півдні Італії в Лос-Анджелес для збору коштів 15 червня. Під час збору до нього приєднаються, зокрема, Джордж Клуні, Джулія Робертс, колишній президент США Барак Обама і телеведучий Джиммі Кіммел.

Як зазначає Bloomberg, це рішення підкреслює, що Байден дедалі більше занурюється у свою передвиборчу кампанію, оскільки намагається подолати перевагу колишнього президента США Дональда Трампа в ключових штатах перед виборами в листопаді. Крім того, минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши ще $76 мільйонів до зібраного раніше $51 мільйона.

І все ж участь у саміті візьмуть майже 70 країн, зокрема будуть такі лідери, як премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц і, ймовірно, премʼєр Японії Фуміо Кісіда.

Однак відсутність Китаю, ймовірно, розчарує Зеленського. Пекін протягом тривалого часу вважався вирішальним у мирному процесі з огляду на його тісні стосунки з росією, але досі він пропускав більшість зустрічей перед самітом.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Як пише CNN Brasil, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не їхати на саміт миру, оскільки вважає що «немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту».

Лулу запрошував як швейцарський уряд, так і президент України. Бразильська дипломатія завжди наполягала на необхідності мирних переговорів, але вважає марною зустріч без росіян.