Генштаб ЗС Ірану відзвітував про аварію гелікоптера президента — слідів куль не було

Генеральний штаб Збройних сил Ірану оприлюднив попередній звіт про аварію гелікоптера, у якій загинув президент країни Ібрагім Раїсі, передає іранське агентство IRNA.

У звіті йдеться, що гелікоптер летів за визначеним маршрутом і не змінював траєкторії польоту. За півтори хвилини до аварії пілот літака, що розбився, звʼязався з двома іншими вертольотами льотної групи.

У розмовах диспетчерів з екіпажем «нічого підозрілого не помітили».

«На уламках гелікоптера, що розбився, не виявили слідів вогнепальних куль або аналогічних пошкоджень», — зазначили в Генштабі.

І додали, що літак спалахнув після зіткнення з горою.

Однак для точного встановлення причин і передумов аварії гелікоптера Генштаб ЗС Ірану потребує більше часу, щоб зібрати й вивчити відповідні документи.