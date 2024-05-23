Bihus.Info: Родинний бізнес голови Нацполіції Вигівського торгував із фірмами, діяльність яких розслідувала поліція

На сестру очільника Національної поліції Івана Вигівського оформлена частка в компанії, що займається гуртовою торгівлею пальним. Фірма торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Журналісти зʼясували, що після призначення Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 мільйона гривень, який оформлений на давню подругу родини з Миколаєва, хоча вона не мала співмірних з такою покупкою доходів.

Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу, йдеться в розслідуванні. Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю суму (900 тисяч гривень) подарувала доньці.

Також на сестру Вигівського Оксану Альховік оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював у тамтешньому управлінні. На момент покупки сама вона жила не там, а в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі вчителькою молодших класів, із зарплатнею близько 60 тисяч гривень на рік.

А у 2019 році Альховік увійшла до складу засновників ТОВ «Югнефтепродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. При цьому журналісти зʼясували, що «Югнефтепродукт» кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самої Нацполіції.

Наприклад, у 2022 році одним із постачальників «Югнефтепродукт» було ТОВ «Ексон ЮК». У той час Вигівський очолював поліцію Києва, і в червні того року саме слідчі поліції столиці почали розслідувати справу про збитки на 120 мільйонів гривень при постачанні авіапалива державному підприємству. У якості постачальника в справі фігурував «Ексон». Попри слідство фірма сестри Вигівського продовжила торгувати з цією групою компаній, просто через інші юрособи: новостворене ТОВ «Єксон ЮК» і ТОВ «Укртранзитгaз».

Журналісти також зауважили, що у 2023 році, після того як Вигівський очолив усю Нацполіцію — справу «Ексона» теж забрали нагору, в Головне слідче управління Нацполіції. А вже від літа родинний бізнес почав торгувати з «Єксоном».

Інший випадок стався на початку 2023 року. Тоді Головне слідче управління Нацполіції взялося за справу про злочинне угруповання, члени якого ввозили пальне повз митницю і продавали його за готівку, тобто повз контроль і податки.

Одну з ключових ролей у цій історії слідство відводило ТОВ «Континенталь Трейд» та його спорідненому ТД «Український термінал». Вони нібито і самі займалися тіньовою торгівлею пальним, і допомагали ухилятися від податків іншим. Водночас того року, коли слідчі Вигівського розслідували діяльність «Континенталь», ця компанія стала одним із найбільших постачальників «Югнефтепродукту», тобто сестри Вигівського.

У відповіді на запит журналістів Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ «Югнефтепродукт», то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполіції — самостійні і в їхню роботу він не втручається.