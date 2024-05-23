В Одесі померла 4-річна Злата. Під час ракетної атаки 29 квітня у її серце влучив осколок ракети

В Одеській лікарні померла 4-річна Злата — дівчинка, яка постраждала від ракетного удару 29 квітня. Майже місяць лікарі боролися за її життя, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Загальна кількість жертв від тієї атаки зросла до восьми.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що осколок російської ракети влучив у серце дитини.