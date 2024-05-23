Резидентами «Дія.City» стали вже 1 000 компаній

До спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» приєдналося тисячу компаній. Про це йдеться у повідомленні «Дія». За І квартал 2024 року резиденти сплатили близько 4 млрд грн податків.

«Дія.City» є спеціальним правовим та податковим режимом, який надає компаніям більш сприятливе податкове навантаження та стимули для реінвестування та залучення додаткового фінансування. Також компанії можуть використовувати інструменти венчурного інвестування та інструменти розбудови прозорої корпоративної структури.

Щомісяця до «Дія.City» доєднуються близько 50 компаній. У компаніях-резидентах наразі працює понад 70 тисяч людей. Щоб стати резидентом потрібно подати онлайн-заявку.