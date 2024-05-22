У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішень поки немає

У Польщі розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Однак жодних рішень з цього приводу не ухвалено.
Про це в коментарі Укрінформу розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський.
«Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень у цій справі немає», — зазначив Вронський, додаючи, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.
За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли б збивати такі ракети ще над територією України і якими могли б бути юридичні наслідки такого кроку.
Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.
Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.
- У ніч на 24 березня під час атаки рф по Україні російська ракета залетіла на територію Польщі та пробула там 39 секунд в районі села Осердув. У Варшаві заявили, що вимагатимуть від росії пояснень з приводу порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.