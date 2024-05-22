Кабмін затвердив додаткові відпустки українським військовим за знищену техніку російської армії

Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену військову техніку росіян.

Про це йдеться в постанові уряду № 585 від 21 травня.

Найбільше днів додаткової відпустки даватимуть військовослужбовцям за знищені військові кораблі і літаки — по пʼять календарних днів.

За зенітно-ракетний комплекс, військовий вертоліт, радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження — по чотири дні.

За знищення самохідної артилерійської установки, реактивної системи залпового вогню, танка, бойової машини десанту, бронетранспортера, командно-штабної машини, бойової машини піхоти, артилерійської системи, важкого безпілотника великої дальності (радіус застосування від 300 до 1 500 кілометрів, злітна вага більше 500 кг), крилатої або балістичної ракети передбачили три дні додаткової відпустки.

За знищення інших бронеавтомобілів або вантажних автомобілів, засобів контрбатарейної боротьби, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кг) та засобів радіоелектронної розвідки — два дні.

За легкі безпілотники малої дальності (радіус застосування до 70 км, злітна вага 20—50 кг) дадуть один день додаткової відпустки.

За рішенням командира військової частини, начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ відпустку також можуть надавати іншим військовослужбовцям (однак не більше трьох), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Підтвердженням знищеної техніки є журнал бойових дій, рапорт командира та відеозапис. У рапорті повинні бути зазначені дата, час, спосіб та тип знищеної техніки.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Її можуть надавати військовослужбовцям протягом календарного року зі збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше як двох діб в один кінець.

За бажанням самого військового така відпустка може надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою або її частиною. Невикористані у поточному році дні відпустки на наступний рік не переносяться.