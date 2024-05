Серіал про ФК «Шахтар» здобув нагороду Sports Emmy Awards

Чотирисерійна документальна стрічка про донецький футбольний клуб «Шахтар» під назвою Football must go on («Футбол має тривати») отримав престижну нагороду Sports Emmy Awards.

Урочиста церемонія нагородження відбулася 22 травня в США.

Стрічка взяла нагороду в номінації «Документальний серіал», обійшовши серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

Серіал про «Шахтар» на замовлення Paramount+ розповідає про шлях «гірників» у Лізі чемпіонів 2022/2023 на тлі повномасштабного вторгнення росії і переживання гравців.

Генеральний директор клубу Сергій Палкін зрадів перемозі на Sports Emmy Award, але водночас і сумує, тому що серіал описує жахливі дні війни.