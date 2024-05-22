Знищені російськими військами лікарні та школи. Українська Гельсінська спілка представила звіт за два роки війни

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) у середу, 22 травня, презентувала звіт свого дослідження за два роки повномасштабної війни на тему руйнування і знищення російськими військами освітніх та медичних закладів.

Дослідження представили в Українському кризовому медіацентрі. На презентації були виконавчий директор УГСПЛ Олександр Павліченко, керівник департаменту документування воєнних злочинів Сергій Мовчан, а також представники Офісу генпрокурора, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоровʼя, неурядових міжнародних та національних правозахисних організацій.

Дослідження зібрало чисельні факти руйнувань і знищень освітніх та медичних закладів з перших днів вторгнення, що є тяжким воєнним злочином, а також сформувало статистичні дані. Наприклад, дослідники спілки зафіксували значну різницю між їхньою статистикою і тією, яку ведуть Міністерство охорони здоровʼя та Офіс генпрокурора. Дані відрізняються вдвічі, у спілки в більшу сторону. Станом на 24 березня 2024 року фахівцями спілки задокументовано руйнування та пошкодження 1 748 закладів освіти та 512 закладів охорони здоровʼя.

Окрім статистики, дослідження окреслює правові кваліфікації за міжнародним та національним законодавством дій росії, щоб винні були притягнуті до відповідальності, та відповідає на питання, чому статистика спілки відрізняється від даних національних структур.

Ось звіт дослідження: