Рада ухвалила мораторій на банкрутство обʼєктів критичної інфраструктури

Парламент на засіданні 22 травня ухвалив мораторій на банкрутство обʼєктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, під час воєнного стану та ще впродовж двох років після його припинення. Цей законопроєкт внесли до парламенту ще у грудні 2022 року.

Нині його врешті прийняли в цілому — підтримку висловили 227 нардепів, передає представник «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ передбачає, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на обʼєкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або відновлення платоспроможності таких обʼєктів чи визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в установлені строки.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і буде застосовуватися виключно до господарських товариств, частки (акції, паї) яких були примусово відчужені в умовах воєнного стану до набуття чинності цим законом.