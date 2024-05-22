Єврокомісія назвала дату першої виплати Україні з доходів від російсських активів

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами росії на території Євросоюзу. Це відбудеться в липні 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Як зазначається, віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав офіційне рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

«ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні», – додав він.

При цьому, Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів посії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Згідно з повідомленням, ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

Водночас найбільш нагальні потреби України в галузі оборони можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

Очікується, що річний дохід становитиме від €2,5 до €3 мільярдів. Звідти, як уже повідомляла Рада ЄС, 90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.