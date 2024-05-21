ЄС схвалив використання доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні — 90% на ЗСУ

Держави-члени Європейського Союзу схвалили план використання прибутків від заморожених російських активів. Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Це означає, що протягом року Україна отримає до €3 мільярдів, а 90% суми підуть на українські Збройні сили.

«Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів Центрального банку росії для допомоги Україні [...] росія має відшкодувати завдані війною збитки», — написав міністр.

Рада ЄС підтвердила угоду про використання надходжень від заморожених активів рф.

План Євросоюзу передбачає, що Україні передадуть чистий прибуток від заморожених російських активів, який європейський депозитарій Euroclear отримав починаючи з 15 лютого.

Дохід, отриманий до 15 лютого, Euroclear залишить у себе для врегулювання будь-яких ризиків, зокрема судових позовів росії.