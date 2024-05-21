Мінфін США: Україна може отримати кредитів на $50 мільярдів коштом заморожених активів рф

Країни G7 можуть підтримати військові зусилля України, надавши кредитів на мільярди доларів, повʼязаних із замороженими російськими активами.
Про це в інтервʼю Sky News заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
Вона висловила сподівання на «єдиний фронт» з цього питання напередодні ключової зустрічі міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що Україна має «суттєві потреби».
Єллен наполягає на узгодженні плану використання відсотків, отриманих від конфіскованих російських державних активів на суму $300 мільярдів, для фінансування військових зусиль України. Ця сума може становити до $50 мільярдів, проте надати її можуть лише у формі позик.
Спершу Єллен наполягала на повній конфіскації російських коштів, однак ця пропозиція зустріла спротив з боку чиновників ЄС, які вважають, що такі дії можуть створити системний ризик для єдиної європейської валюти.
- 21 травня держави-члени Європейського Союзу схвалили план використання прибутків від заморожених російських активів. Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.