У всіх ТЦК запрацювала електронна черга

Електронна система запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних вже доступна у всіх військкоматах у тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Тепер військовозобовʼязаним не потрібно стояти у черзі, щоб оновити свої дані. Достатньо лише записатися онлайн і прийти в ТЦК у визначений час.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП», — заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Записатися на прийом у військкомат для оновлення даних можна за посиланням.