Президент затвердив продовження воєнного стану та мобілізації до 11 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Ця інформація міститься в картках законопроєктів № 11234 та № 11235.

Відповідно, термін дії особливого правового режиму продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте пролонгування від 24 лютого 2022 року.

Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, діє заборона військовозобовʼязаним на виїзд з країни, окрім певних винятків.