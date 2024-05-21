ЗМІ: Німеччини цьогоріч виділить Україні військової допомоги ще на €3,8 мільярда

Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні ще на €3,8 мільярда цього року.

Про це повідомило джерело Reuters.

Кількома днями раніше аналогічну інформацію повідомляло німецьке видання Bild.

Наразі Берлін виділив €7,1 мільярда на підтримку Києва зброєю і боєприпасами в цьому році, але ці гроші вже майже повністю розподілені на проєкти, зазначає видання.

«Якщо ми хочемо зробити більше, нам потрібно більше грошей», — сказав міністр оборони Борис Пісторіус, відповідаючи на питання про військове фінансування України під час візиту на авіабазу в Латвії.

За даними Bild, Пісторіус попросив про додаткові кошти, і міністр фінансів Крістіан Лінднер висловив свою підтримку, але це питання має бути остаточно схвалене парламентом у червні.

Крім того, за даними видання, Пісторіус попросив виділити €15 мільярдів на військову допомогу Києву в бюджеті Німеччини на 2025 рік, який наразі обговорюється.