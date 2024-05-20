У Запоріжжі вулиці назвали на честь вбитих росіянами підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова

Депутати Запорізької міської ради проголосували за перейменування понад 100 вулиць та провулків міста. Одну з вулиць розділили на дві й назвали її на честь убитих росіянами підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова.

Про це передають кореспонденти «Суспільного» з сесійної зали.

Тепер у Запоріжжі замість вулиці Лассаля зʼявилися вулиця Тіграна Оганнісяна та вулиця Микити Ханганова.

Двох підлітків застрелили російські снайпери у червні 2023 року в Бердянську. Тіграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову. До цього окупанти пів року тиснули на підлітків, обшукували їх. Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували. Російські окупанти закидали підліткам обвинувачення в тому, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом.

До їхнього вбивства, 15 червня 2023 року, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати та контрольовану Україною територію.

Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.