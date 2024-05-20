Завтра по всій території Україні будуть відключення світла

Завтра, 21 травня, з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень для населення і промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

Відключення можуть застосовувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які «Укренерго» вже повідомив кожному обленерго.

Інформацію про те, коли саме застосовуватимуть відключення у тому чи іншому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Раніше в компанії-постачальникові електроенергії Yasno пояснювали, що Україні не вистачає власної генерації електроенергії та її імпорту для поточного рівня споживання. Ситуація вночі та вранці 16 травня була складнішою, ніж очікувалося, тому вводили екстрені вимкнення.

Атаки на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.