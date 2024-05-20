Україна отримала від Великої Британії новий пакет зброї

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про передання Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли один мільйон боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

«Світ не може чекати, Україні потрібне наше втручання, щоб у неї було все необхідне для опору путіну. Саме це зробила сьогодні Велика Британія», — написав Шаппс.

До постачання також увійшли дрони, чотири тисячі одиниць військового спорядження, 20 систем розмінування. Крім того, Британія має намір до кінця травня направити в Україну ще 20 ракет для систем ППО.

«Відтоді, як ми збільшили наше фінансування для України до £3 мільярдів три тижні тому, Велика Британія швидко передала в Україну значну кількість обладнання і боєприпасів», — йдеться в повідомленні міністра.

Напередодні Грант Шаппс в ефірі телеканалу Sky News підтвердив, що передану Києву британську зброю використовують для ураження військових обʼєктів у Криму, бо це невідʼємна частина України. Він також закликав Німеччину та інших союзників України дозволити Києву завдавати ударів по цілях на анексованому півострові.