Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пробігла напівмарафон, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, подолавши 21 кілометр, щоб зібрати гроші на дрони для України.

Про це повідомила Байба Браже.

«Я біжу свій перший напівмарафон. Мій номер 815 — стільки днів Україна бореться з російською агресією. Моя мета — зібрати кошти на дрони для України», — написала напередодні Браже.

Крім міністерки, у марафоні для збору коштів на дрони також взяли участь інші працівники відомства, а також дипломати.

«Напівмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників і тих, хто фінішував», — сказала Браже.

За словами голови МЗС Латвії, загалом вдалося зібрати €10 тисяч.