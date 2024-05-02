Естонський депутат приїхав з Таллінна до Києва на велосипеді. Так він збирав гроші на допомогу ЗСУ

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи «Україна — Естонія» Крісто Енн Вага прибув на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для Сил оборони України.
Про це естонський парламентар розповів в Х.
«Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам», — підписав Вага фото з Майдану Незалежності в Києві.
Він подякував усім, хто підтримував його під час цієї мандрівки, і тим, хто вже зробив пожертви. Парламентар закликав підтримати українську армію, зробивши донат на сайті.
Пожертви збирають спільно з організацією NAFO — гроші підуть для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів.
Наразі жертводавці перерахували €29 916, зазначена ціль збору — €50 тисяч.
- Група на чолі з естонським депутатом розпочала свій шлях о восьмій годині ранку 26 квітня з площі Вабадузе в Таллінні. Вони подолали майже 1 700 кілометрів.