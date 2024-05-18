Українські зенітники збили ще один російський Су-25

Українські зенітники з 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ще один російський штурмовик Су-25.
Про це повідомили в пресслужбі бригади.
Там пишуть, що тепер залишки штурмовика російських окупантів дотлівають в одній з донецьких посадок.
За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 18 травня українські війська від початку повномасштабного вторгнення знищили 354 літаки, без урахування цього штурмовика Су-25, і 326 гелікоптерів.
- Попереднього разу Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25 13 травня 2024 року.