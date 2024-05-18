Росіяни завдали авіаудару по Харкову — постраждали шестеро людей

Удень 18 травня російські окупанти завдали авіаудару по приватному житловому сектору в Шевченківському районі Харкова. Постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Пʼятеро людей травмовані, зокрема 13-річна дівчинка і хлопець 16 років, у 8-річної дівчинки гостра реакція на стрес.

Попередньо слідство встановило, що росіяни били по місту уніфікованим міжвидовим плануючим боєприпасом (УМПБ Д-30).

У Харкові пошкоджені щонайменше пʼять приватних домоволодінь, автомобілі.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).