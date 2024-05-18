Moderna виграла патентну справу проти Pfizer і BioNTech

Американська біотехнологічна компанія Moderna виграла в Європейському патентному відомстві у справі проти американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької біотехнологічної BioNTech.

Про це пише Financial Times.

Moderna стверджувала, що Pfizer і BioNTech без дозволу скопіювали технологію мРНК, яку вона запатентувала між 2010 і 2016 роками.

Європейське патентне відомство вирішило зберегти дійсність патенту Moderna EP949 на технологію мРНК.

Компанії Pfizer і BioNTech мають два місяці, щоб подати апеляцію. Pfizer заявила, що може це зробити. У BioNTech кажуть, що рішення відомства не змінює їхньої «непохитної та однозначної позиції щодо недійсності цього патенту».

Moderna позивається проти Pfizer і BioNTech за частку їхнього прибутку від вакцин проти коронавірусу в кількох судах по всій Європі та США. Компанія стверджує, що вакцина Comirnaty порушує два її патенти. Pfizer і BioNTech подали зустрічний позов, заявляючи, що патенти Moderna, подані в 2011 і 2016 роках, недійсні.

Moderna, Pfizer і BioNTech — це ключові виробники вакцин проти COVID-19. Компанії отримали мільярди доларів від продажу вакцин від коронавірусу. Однак зараз попит на вакцини впав, прибутки компаній також. І зараз Moderna має можливість отримати відшкодування від Pfizer і BioNTech, якщо доведе в судах, що вони порушили її патенти.