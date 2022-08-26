Moderna подала до суду на Pfizer і BioNTech через вакцину проти коронавірусу

Американська компанія Moderna подала до суду на своїх конкурентів — Pfizer і BioNTech за порушення патентів на коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian.

Позови подали до окружного суду США в Массачусетсі та регіонального суду Дюссельдорфу в Німеччині.

«Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми започаткували та в яку інвестували мільярди доларів протягом десятиліття, що передувало пандемії COVID-19», — зазначив у заяві виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Moderna стверджує, що Pfizer/BioNTech без дозволу скопіювали технологію мРНК, яку вона запатентувала між 2010 і 2016 роками. На початку пандемії компанія заявила, що поділиться патентами на вакцину проти коронавірусу, щоб допомогти іншим розробити власні вакцини, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу. Але в березні цього року Moderna заявила, що очікує, що такі компанії, як Pfizer і BioNTech, поважатимуть її права інтелектуальної власності. Компанія заявила, що не вимагатиме відшкодувати збитки за порушення патентів до 8 березня 2022 року.

Компанія Moderna, розташована в Кембриджі, штат Массачусетс, виникла лише десять років тому. Вона стала інноватором у виготовленні мРНК-вакцин, що забезпечило безпрецедентну швидкість у розробці вакцини проти коронавірусу.

Німецька компанія BioNTech теж працювала в цій галузі, коли співпрацювала з американським фармагігантом Pfizer.

Pfizer і BioNTech уже зіткнулися з позовами від інших компаній, які стверджують, що вакцина порушує їхні патенти. Зокрема, німецька CureVac подала позов проти BioNTech у Німеччині в липні.

Moderna вже має тривалу судову суперечку з Національним інститутом охорони здоровʼя США щодо прав на технологію мРНК.