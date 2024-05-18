Сили оборони намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого на Харківщині

Сили оборони України намагаються відтіснити російські війська в напрямку села Глибоке на Харківщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни, за підтримки авіації, п’ять разів намагалися прорвати рубежі української оборони в районах Липців і Вовчанська. Також росіяни завдали авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом 17 керованих авіабомб. Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії.

Мапа бойових дій на Харківщині станом на 14:20, за даними аналітиків проєкту DeepState. deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах Берестового та Макіївки. Станом на цей час загалом відбулося шість бойових зіткнень. Росіяни зазнають втрат, дані уточнюють.

На Лиманському напрямку росіяни тричі намагалися потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, однак успіху не мали. Натомість Сили оборони покращили тактичне положення в деяких районах.

На Краматорському напрямку ворог атакував вісім разів поблизу Нового, Кліщіївки та Андріївки. Авіаударів зазнали Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку росіяни підтримують інтенсивність наступальних дій. Від початку доби російські окупанти вже 10 разів намагалися прорвати українську оборону, зокрема в напрямках Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Уманського.

На Курахівському напрямку кількість атак на позиції українських захисників зросла до семи. Ворог намагався захопити українські позиції в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі пробували вибити українських воїнів із Кринок на лівобережжі Дніпра. Успіху не мали.

На решті напрямків ситуація суттєво не змінилася.

Втрати росії

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби (17 травня) на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень.