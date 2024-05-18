Кількість загиблих від вчорашнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від вчорашнього обстрілу. У лікарні помер 33-річний чоловік.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зранку Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31. Зараз 16 людей лікуються в стаціонарі, двоє з них — у важкому стані.
- Російські військові вдень 17 травня атакували двома авіабомбами Холодногірський район Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначав, що було кілька прильотів, а на місцях влучань спалахнули пожежі.