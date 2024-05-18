Кількість загиблих від вчорашнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від вчорашнього обстрілу. У лікарні помер 33-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31. Зараз 16 людей лікуються в стаціонарі, двоє з них — у важкому стані.