Росіяни могли розстріляти людину з інвалідністю у Вовчанську. Прокуратура порушила справу

Російські військові могли розстріляти людину з інвалідністю у Вовчанську на Харківщині. Харківська обласна прокуратура розпочала справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомила прокуратура.

Правоохоронці посилаються на відео з дрона, яке опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. На ньому видно нерухому людину в кріслі колісному неподалік Вовчанської лікарні, яку захопили російські військовослужбовці.

Прокуратура припускає, що чоловік намагався відʼїхати подалі від лікарні, але російські окупанти розстріляли його та залишили посеред розбитої вулиці.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.