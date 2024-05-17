WP: На початку наступу росіян на Харківщину в ЗСУ вийшли з ладу супутники Starlink

На початку російського наступу на Харківщину перестали працювати термінали звʼязку Starlink, якими користуються українські військові. Це сталося через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Про це пише The Washington Post.

Зранку 10 травня у 125 бригади Територіальної оборони, що стояла на кордоні росії з Харківщиною, перервався звʼязок із розвідувальними дронами — з їхньою допомогою бригада відстежувала нарощення російських сил на кордоні. За словами командира українського підрозділу з позивним «Артист», коли дрони перестали працювати, військові відчули себе «повністю засліпленими».

«У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали», — сказав військовий.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитись у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.