Російські війська обстріляли Донеччину. Загинули троє людей

Російські війська 17 травня обстріляли Донеччину. У Красногорівці від масованого обстрілу загинули троє людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, через обстріли поранені одна людина в Часовому Яру й одна людина в Багатирі Великоновосілківської громади. Точні наслідки обстрілів встановлюють.

Місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.