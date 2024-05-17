У Євросоюзі призупинили мовлення ще чотирьох медіа, що поширювали російську пропаганду

Рада ЄС призупинила мовлення ще чотирьох медіа на території Європейського Союзу, які поширюють російську пропаганду й підтримують війну рф проти України. Ідеться про «Голос Європи», РИА Новости , «Известия» та «Российскую газету».

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Установа зазначає, що згадані медіа перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва рф і відіграють важливу роль у підтримці війни проти України та дестабілізації ситуації в сусідніх країнах.

Однак, відповідно до Хартії Європейського Союзу про основоположні права, хоч мовлення згаданих медіа і призупинили, їхні працівники зможуть працювати на території Євросоюзу і, наприклад, брати інтервʼю.

У Раді ЄС зазначили, що росія систематично маніпулює медіа та інформацією, втручається і грубо викривлює факти, щоб виправдати та підтримати повномасштабну війну проти України, а також посилити дестабілізацію сусідніх країн і Євросоюзу. Росія неодноразово спрямовувала пропаганду та маніпуляцію фактами проти України й української влади, а також проти європейських політичних партій, особливо в періоди виборів.

Крім того, російська пропаганда спрямовувалась проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин і функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.