З Тиси дістали тіло вже 30-го потопельника

Румунські прикордонники в річці Тиса виявили тіло чоловіка з ознаками тривалого перебування у воді.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Загиблого знайшли вдень 16 травня, жодних документів при ньому не виявили. Наразі проводять заходи щодо встановлення особи потопельника, наголосили у ДПСУ.

Всього від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 30-й подібний випадок, зафіксований під час спроби перетнути кордон через Тису.