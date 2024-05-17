ДБР затримало прикордонника — він застрелив чоловіка, який намагався перетнути кордон

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який, за даними слідства, застрелив 39-річного мешканця Дніпра — той намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі ДБР.

Держбюро розпочало розслідування за фактом загибелі цивільного. Ввечері 15 травня прикордонники побачили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він не зупинився на вимогу військових, тому прикордонники почали його переслідувати і робили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Пізніше вони знайшли його тіло з кульовим пораненням голови.

У ДБР стверджують, що загиблий мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. На місці події працювали правоохоронці, вони вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої стріляли.

Одного з прикордонників затримали, йому готують повідомлення про підозру за перевищення влади або службових повноважень (ч. 3 ст. 365 ККУ). Слідство триває.