Британський історик Тімоті Ґартон Еш віддав свою премію на ЗСУ

Фонд «Повернись живим» і британський історик, професор європейських студій в Оксфордському університеті Тімоті Ґартон Еш передали бійцям 409 окремого стрілецького батальйону 22 ОМБр обладнання на 2,8 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Військові отримали:

4 квадрокоптери DJI Mavic 3T;

10 тепловізійних монокулярів;

10 монокулярів нічного бачення і кріплення для них;

4 монокуляри Minox.

На початку травня Тімоті Ґартон Еш задонатив фонду «Повернись живим» 50 тисяч канадських доларів, або 1,4 мільйона гривень. Професор переказав на допомогу українському війську премію, що її отримав як переможець Lionel Gelber Prize 2024.

«Я не можу уявити собі, як краще використати премію, отриману за книгу про новітню європейську історію, ніж пожертвувати її на оснащення Збройних сил України для перемоги. Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи», — говорить Тімоті Ґартон Еш.

Професор Тімоті Ґартон Еш приїхав в Україну з презентацією українського видання його книги «Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття», виданої харківським видавництвом Vivat. У ній автор розкриває історичний шлях європейського континенту від завершення Другої світової війни до повномасштабного вторгнення в Україну та сьогодення. Пише про передумови, наслідки війни для всієї Європи, вказує на давність планів російського лідера володимира путіна відродити імперію.

За цю працю автор став лауреатом премії Lionel Gelber Prize 2024 — літературної нагороди за найкращу у світі книгу в жанрі нон-фікшн англійською мовою на тему міжнародних відносин.