У Києві демонтували «храм-МАФ» УПЦ МП, який незаконно звели в буферній зоні ЮНЕСКО

У столиці знесли так званий храм-МАФ, який релігійна громада УПЦ МП незаконно звела на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра».

Про це пише «Медіацентр».

Незаконну побудову назвали «храм-МАФ», адже за документами на його місці мали бути три кіоски.

Цю будівлю звели з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволів Інституту археології НАНУ, Міністерства культури та інформаційної політики.

Господарський суд Києва у лютому 2023 року зобовʼязав релігійну громаду УПЦ МП самостійно демонтувати незаконну споруду, але та проігнорувала це. На громаду наклали штраф, який та не сплатила.

Тому музей оголосив збір на 772 тисячі гривень для знесення «храму-МАФу». За 16 годин вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Державна виконавча служба залучила підрядника – будівельну компанію «Смайл констракшн», яка й демонтувала будівлю.