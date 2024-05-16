Коломойський програв суд про договори поруки за кредитами ПриватБанку

Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Протягом 2008—2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування загалом на 18,3 мільярда гривень.

У 2015 році Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, у рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з НБУ договори поруки. Фактично він взяв на себе особисті зобовʼязання за погашення заборгованості банку перед Нацбанком, проте не виконав жодного з них.

У 2017 році Коломойський подав позов про розірвання договорів особистої поруки. Печерський районний суд Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Нацбанк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав позицію НБУ.