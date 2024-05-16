Австрія створила спецфонд у €500 мільйонів для підтримки інвестицій в Україну

Влада Австрії створила спеціальний кредитний фонд на загальну суму €500 мільйонів, щоб підтримати експорт та інвестиції в Україну на тлі вторгнення росії.

Про це повідомило Міністерство фінансів країни.

Фонд планує надати €500 мільйонів протягом наступних пʼяти років для підтримки бізнесу в Україні.

Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до мільярда євро. Приблизно €100 мільйонів на рік призначені для нового бізнесу.

У Мінфіні вважають, що ця програма також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.