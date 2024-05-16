Міністр економіки скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Visa, Favbet Tech

Перший віцепремʼєр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання військовозобовʼязаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech та інших. Рішення щодо броні для співробітників цих компаній ухвалюватимуть окремо.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, ці компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації, яке визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості за ЄСВ, рівень зарплати, резидентство в «Дія.Сіті».

Потім Мінцифри відправило списки військовозобовʼязаних у Генштаб ЗСУ на перевірку. Після рішення Генштабу списки опрацьовує Мінекономіки. Якщо немає правових підстав для відмови, то відомство ухвалює рішення про бронювання.

«Ця ситуація стала додатковим аргументом пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну № 76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу», — написала Свириденко.

І додала, що постанову про бронювання оновлять, аби вона відповідала запиту військових і дала можливість працювати економіці.